«Аллея парящих зонтиков» ограничит движение транспорта по Соляному переулку. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С нуля часов 8 июня до нуля часов 10 июля движение транспортных средств по Соляному переулку от дома 14 до улицы Пестеля будет полностью прекращено. Схему объезда можно посмотреть здесь.

Традиционная арт-инсталляция откроется 10 июня выступлением Андрея Урганта, авангардным шоу оркестра STREET BAND и музыкальным уикендом в стиле «Инди», сообщает канал «Санкт-Петербург».

За месяц на «Аллее» пройдут еженедельные музыкальные уикенды с участием известных петербургских музыкантов, мастер-класс по кубинской сальсе, танцевальный флешмоб, благотворительная «Неделя добра», массовый мастер-класс от профессиональных художников-коллажистов, мастер-класс по танцу Authentic jazz.

Кроме того, здесь пройдет массовый художественный флешмоб, участники которого одновременно сядут за мольберты и под руководством профессионалов напишут сотню картин «Парящие зонтики». Расписание мероприятий - в официальной группе «ВКонтакте».