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Картина дня: перестановки в «Зените» и ДТП с велосипедом

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© Фото: bandt.com.au

Темы дня

Кто сегодня покинул команду сине-бело-голубых, а кто, наоборот, вернулся в родной футбольный клуб, почему авария в Шуваловском парке стала одной из самых страшных новостей за последние сутки.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали перестановки в футбольном клубе «Зенит». Среди петербургских СМИ первыми об этом написали АБН (10:15), «Пятый канал» (10:30) и «Фонтанка.ру» (09:55).

Первой новостью стал уход из команды капитана Мигеля Данни. Полузащитник «Зенита» сам заявил об уходе из петербургского футбольного клуба. Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом.

«С глубокой грустью я вынужден сообщить о своем уходе из «Зенита». Я провёл девять невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Петербурге, спасибо всем за это!» - написал он на своей странице в Instagram.

Данни перешел в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. В прошедшем сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. При этом большую часть сезона 33-летний португалец пропустил из-за травмы колена. В активе полузащитника также четыре гола в 38 встречах в составе сборной Португалии.

Еще одним «новшеством» стало возвращение в «Зенит» футболиста Дениса Терентьева. Соглашение с ним рассчитано на три года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.

Денис Терентьев родился 13 августа 1992 года в Петербурге. Футболом начал заниматься в школе «Смена», которая впоследствии стала Академией «Зенита». В 2010 году крайний защитник дебютировал в «Зените» и стал бронзовым призером молодежного первенства. В мае 2012 года провел первый матч за основной состав сине-бело-голубых.

С 2012 по 2014 год на правах аренды выступал за «Томь», а затем вернулся в Петербург и отыграл полсезона за «Зенит-2». В начале 2015 года вернулся в «Томь», а спустя полгода перешел в «Ростов» и в составе дончан стал серебряным призером чемпионата России.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стало страшное ДТП с велосипедистом в Шуваловском парке. Авария произошла днем ранее, 4 июня, в 15:20. 32-летний велосипедист сбил шестилетнего мальчика. В результате произошедшего ребенок погиб на месте.

Сегодня стало известно, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Более того, выяснились подробности происшествия: мальчик кормил белок на обочине дороги, в этот момент на большой скорости выехал велосипедист с одной из боковых дорожек и не успел сбавить скорость. Велосипедист с места происшествия скрыться не пытался.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «Телеграф».

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