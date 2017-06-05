Чиновников освободят от обязанности отчитываться о соцсетях

Государственных и муниципальных служащих освободят от обязанности отчитываться о своих аккаунтах в социальных сетях, блогах и форумах. Соответствующий законопроект разрабатывает Министерство труда и социальной защиты, сообщают «Известия».

В проекте закона говорится, что предоставлять информацию о соцсетях придется только тем госслужащим, на которых поступят жалобы. По данным ведомства, сейчас чиновники испытывают затруднения в исполнении требования о представлении полных сведений о соцсетях.

Требование об отчете о соцсетях вступило в силу с 1 апреля 2017 года. Ранее в Минтруде заявляли, что главная цель такого регулирования - это «обеспечение соблюдения гражданскими служащими правил профессиональной этики».

По мнению директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, сбор подобной информации о присутствии в соцсетях всех госслужащих слишком трудозатратен, но за провинившимися стоит следить.