Станция метро "Василеостровская" открыта после проверки. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Вход на станцию был закрыт с 18:32 из-за бесхозного предмета. "В 19:00 "Василеостровская" открыта для входа и выхода. Опасных предметов не обнаружено", - уточнили в метрополитене.