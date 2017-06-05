Жертвами стрельбы в Орландо стали минимум пять человек

Жертвами стрельбы в Орландо (штат Флорида, США) стали минимум пять человек. Нападавший совершил самоубийство. Сообщение об этом появилось на странице в Twitter управления местного шерифа.

Стрельба началась около восьми утра по местному времени (15 часов по Москве) неподалеку от кампуса университета Full Sail. Инцидент произошел в офисном центре.

Одна из сотрудниц соседнего офиса услышала звуки выстрелов и вызвала на место происшествия полицейский наряд. Стрельбу устроил недовольный сотрудник из-за конфликта на работе. Полиция исключила версию теракта.

12 июня 2016 года в Орландо Омар Матин убил 49 человек и ранил более 50 в гей-клубе Pulse. Перед убийством он позвонил в службу 911 и заявил о своей приверженности террористам из «Исламского государства» (запрещена в РФ).