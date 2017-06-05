На улицы Петербурга выйдет самый длинный российский автобус ЛиАЗ-621365, произведенный Ликинским автозаводом. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Его длина составляет почти 19 метров, Северная столица испытает новинку первой. Салон рассчитан на 47 сидячих мест, что на девять мест больше, чем у других автобусов подобного класса. Автобус может перевезти 170 пассажиров, имеет низкий пол, оборудован аппарелью для маломобильных пассажиров и кондиционером.

Новинка готовится к запуску на маршрут номер 24 «Хасанская улица - станция метро «Василеостровская». В течение шести месяцев специалисты предприятия с учетом мнения водителей будут оценивать технические показатели образца. Пассажиры также могут оставить отзыв, воспользовавшись формой обратной связи на сайте перевозчика.

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» постоянно испытывает новые автобусы - например, ранее в Петербурге был запущен автобус Golden Dragon из Поднебесной.