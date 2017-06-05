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Полтавченко стал почетным гражданином Симферополя

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© Фото: gov.spb.ru
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    Церемония награждения специальным знаком прошла в Крыму 5 июня.

    Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко стал почетным гражданином Симферополя. Церемония награждения специальным знаком прошла в Крыму сегодня, 5 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

    Сейчас Полтавченко находится на полуострове во главе официальной делегации Северной столицы. Он встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, в ходе беседы был вручен знак «Почетный гражданин Симферополя».

    Полтавченко поблагодарил за высокую оценку его вклада в укрепление сотрудничества между Петербургом и Симферополем. Он отметил, что сегодня Петербург взаимодействует с Крымом во всех сферах, на всех уровнях.

    «Это экономика и социальная политика, медицина и образование, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. Мы помогаем Крыму успешно пройти переходный период, оказываем методологическую и материальную поддержку», – сказал Полтавченко.

    С 2015 года идет обмен опытом между ГУП «Вода Крыма» и ГУП «Водоканал Петербурга». Специалисты города на Неве участвуют в разработке единой схемы водоснабжения и водоотведения Крыма. Кроме того, в начале 2017 года Симферополю были переданы девять машин для уборки дорог и оказания коммунальных услуг.

    Полтавченко рассказал, что между регионами регулярно осуществляются взаимные школьные обмены. На постоянной основе проводятся консультации преподавателей и круглые столы в дистанционной форме. В петербургских вузах порядка 800 студентов из Крыма. В этом году в Крыму смогут отдохнуть восемь тыс. петербургских школьников.

    Также сегодня в Симферополе открылся филиал петербургского магазина «Книжная лавка писателей». По словам губернатора, филиал не только предложит крымчанам большой выбор книг современных петербургских, российских и зарубежных авторов, но и станет одной из основных площадок для проведения презентаций, литературных вечеров, творческих встреч и выставок.

    В 2014 году в Крыму был проведен референдум, большинство участников которого, как объявили власти полуострова, проголосовали за независимость. За пределами Крыма и РФ результаты референдума законными признаны до сих пор не были.

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