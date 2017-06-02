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Объединенная карта «Подорожника» и «Тройки» поступила в продажу

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© Фото: Instagram / @kkampary

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Пока что в Петербурге ее можно приобрести только на станции «Площадь Восстания» (вестибюль-2).

Объединенная транспортная карта Петербурга («Подорожник») и Москвы («Тройка») поступила в продажу. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Карту «Подорожник-Тройка» можно приобрести в кассах станций метрополитена, расположенных в непосредственной близости от Московского и Ленинградского вокзалов: в Петербурге это станция «Площадь Восстания» (вестибюль-2), в Москве – станция «Комсомольская». В дальнейшем карту можно будет приобрести во всех кассах станций как столичной, так и петербургской подземки.

«Внедрение новых, современных способов оплаты проезда в общественном транспорте – в приоритете для Петербурга. Важно, чтобы новые возможности были удобны для горожан и гостей Северной столицы. Пассажиропоток одних только «Сапсанов» между Москвой и Петербургом за прошлый год превысил 4,8 млн. человек. «Маятниковая корреспонденция» между двумя городами огромна. С введением единой карты оплаты перемещение становится более удобным для пассажиров. Уверен, это по достоинству оценят жители и гости двух городов», – заявил вице–губернатор Петербурга Игорь Албин.

«Опыт объединения карты «Тройка» с подмосковной «Стрелкой» показал, что единые проездные делают намного удобнее пользование общественным транспортом для пассажиров разных регионов. Объединенные транспортные карты гарантированно пользуются спросом. Особенно актуальны единые карты «Тройка» и «Подорожник» будут во время проведения в России крупнейших футбольных турниров – Кубка конфедераций, который пройдет уже этим летом, и Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В будущем в единую систему электронных транспортных карт Москвы и Петербурга может войти и подмосковная «Стрелка»», – рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для проезда в городском общественном транспорте на объединенную карту «Подорожник-Тройка» нужно будет и в Петербурге, и в Москве записывать свои проездные билеты: в Москве это билет «Кошелек», а в Петербурге – «Единый электронный билет, предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы». Принцип действия нового носителя аналогичен картам «Тройка» и «Подорожник». Для оплаты поездки карту нужно поднести к валидатору в наземном транспорте или к турникету в метрополитене.

Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»

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