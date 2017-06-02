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Юных петербуржцев примут на летние каникулы 375 оздоровительных лагерей

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© Фото: otel-v-krimu.ru

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Их готовность проверила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Юных петербуржцев примут на летние каникулы 375 оздоровительных лагерей. Их готовность проверила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, сообщается на сайте Смольного.

Вице-премьер посетила детские лагеря «Заря» и «Солнечный», в которых накануне стартовала первая смена. В ДООЛ «Заря» были осмотрены жилые корпуса, пищеблок, оздоровительный комплекс с массажным душем и соляной пещерой, скалодром и спортивный стадион. В ДООЛ «Солнечный» делегация побывала в новом медицинском центре, посетила автодром и классы обучения правилам дорожного движения.

«Петербург - один из безусловных лидеров в системе образования, в том числе и по организации летнего отдыха. Петербург в этом году организовал отдых для большего количества детей, чем в прошлом году. Качество этого отдыха и качество инфраструктуры - это образец для всей России», - заявила Голодец.

В 2017 году из бюджета Петербурга на организацию детского отдыха выделено 2,2 млрд рублей, что позволит обеспечить путевками более 160 тыс. детей из Северной столицы, из них 138 тыс. детей отдохнут - в период летних каникул.

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