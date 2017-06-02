Юных петербуржцев примут на летние каникулы 375 оздоровительных лагерей. Их готовность проверила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, сообщается на сайте Смольного.

Вице-премьер посетила детские лагеря «Заря» и «Солнечный», в которых накануне стартовала первая смена. В ДООЛ «Заря» были осмотрены жилые корпуса, пищеблок, оздоровительный комплекс с массажным душем и соляной пещерой, скалодром и спортивный стадион. В ДООЛ «Солнечный» делегация побывала в новом медицинском центре, посетила автодром и классы обучения правилам дорожного движения.

«Петербург - один из безусловных лидеров в системе образования, в том числе и по организации летнего отдыха. Петербург в этом году организовал отдых для большего количества детей, чем в прошлом году. Качество этого отдыха и качество инфраструктуры - это образец для всей России», - заявила Голодец.

В 2017 году из бюджета Петербурга на организацию детского отдыха выделено 2,2 млрд рублей, что позволит обеспечить путевками более 160 тыс. детей из Северной столицы, из них 138 тыс. детей отдохнут - в период летних каникул.