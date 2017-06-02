Теплая погода вернется в Петербург лишь к 7 июня. При этом к следующим выходным 10 и 11 июня воздух и вовсе прогреется до 24 градусов. Такой прогноз дает "Яндекс.Погода".

Сегодняшняя пятница останется самым холодным днем на этой неделе, к выходным немного потеплеет, но все равно будет дождливо и ветрено. До среды градусник термометра не поднимется выше 13 градусов.

Сейчас "Яндекс.Погода" показывает локальный прогноз с точностью до дома, для этого используется технология Метеум. Кроме того, "Яндекс" умеет прогнозировать осадки на каждые десять минут.