Крушение Ту-154: с уверенностью «в 99%» вину присудили посмертно

В трагедии виноват командир и экипаж самолета

Минобороны России вечером 31 мая отчиталось, что расследование крушения самолета Ту-154 над Черным морем завершено. Комиссия, состоявшая из экспертов Минобороны, Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Минпромторга и авиационного концерна «Туполев», спустя пять месяцев после авиакатастрофы пришла к выводу, что в трагедии под Сочи виноват экипаж и командир воздушного судна.

«По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки - ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям», - говорится в сообщении Минобороны.

Самолетом Ту-54 25 декабря 2017 года управлял летчик первого класса Роман Волков. В первые дни после крушения в Минобороны, комментария ситуацию, заявили ТАСС, что Волков – опытный летчик. «Самолет Ту-154 военно-транспортной авиации Минобороны России управлялся опытным пилотом Волковым Романом Александровичем. Роман Волков - летчик первого класса. Общий налет более трех тыс. часов», - тогда рассказали в военном ведомстве.

При этом «Лента.ру» приводит мнения пилотов гражданской авиации о том, что стаж в три с небольшим тыс. часов для командира машины подобного класса нельзя признать достаточным. Таким образом, опыт погибшего Романа Волкова остается под вопросом.

Штурман разбившегося Ту-154 - подполковник Александр Петухов, он известен тем, что в апреле 2011 года участвовал в спасении «танцующего лайнера». Тогда самолет такой же модели совершал посадку в аэропорту Чкаловский с неисправной системой управления. После взлета самолета в работе его системы управления обнаружились неполадки. Самолет стал раскачиваться в воздухе и подпрыгивать, что было заметно с земли. Позднее лайнер назвали «танцующим». В итоге «танцора» удалось посадить благодаря умелым действиям экипажа. После инцидента Александра Петухова и его коллег наградили орденом Мужества.

«Газета.Ru» со ссылкой на экспертов пишет, что экипаж разбившегося Ту-154 над Черным морем мог находиться в стрессовом состоянии в том числе из-за задержки вылета. Сначала лайнер несколько часов ждал вылета из Москвы, а потом из-за плохих погодных условий совершил вынужденную посадку в плохо известном команде аэропорту Адлера вместо планируемого Моздока. В результате рейс превратился из дневного в ночной, его задержка могла в том числе спровоцировать у экипажа обострение каких-то хронических болезней или привести его в состояние стресса.

Фото: МЧС России / РИА «Новости»

Внешних факторов для крушения не было, заправка в Адлере прошла успешно

Минобороны также сообщило, что эксперты не обнаружили в ходе анализа причин авиакатастрофы «никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействие внешних факторов». Версию о сломавшихся закрылках в первые дни после крушения распространил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Агентство писало, что причиной крушения стала нештатная работа закрылков, которая привела к потере подъемной силы и «сваливанию» самолета. К такому выводу якобы пришли после предварительного анализа записей одного из бортовых самописцев Ту-154. Источник «Интерфакса» рассказал, что экипаж обратил внимание на нештатную работу закрылков в последние секунды перед катастрофой. По какой причине закрылки могли сработать нештатно, источник агентства тогда не сообщил.

Специалисты рассказали «Ленте.ру», что закрылки вполне могли выйти из строя. На борту Ту-154 имеется автоматическая система СПЗ-1А, предназначенная для контроля синхронного выпуска/уборки механизации крыла. Ее серьезная поломка делает самолет практически неуправляемым – рассинхронизация закрылков влечет резкий крен с последующим падением самолета. Несмотря на это, Минобороны отвергло эту версию крушения.

Летавшие на Ту-154 летчики также рассказали «Ленте.ру», что причиной трагедии могла стать компоновка приборов управления - рычаг управления закрылками на Ту-154 находится неподалеку от рычага уборки шасси, и их могли просто перепутать, например, из-за усталости. Версия, судя по отчету военного ведомства, также не нашла подтверждения.

Что касается топлива, то многие СМИ со ссылкой на источники в декабре 2016-го писали не просто об ошибках при заправке, но и о низком качестве топлива. Эксперты эту версию отвергли быстро, сказав, что качество топлива «сразу бы заметили», еще до взлета. Более того, во время дозаправки самолет охранялся сотрудниками погранслужбы и военнослужащими Минобороны. Сейчас комиссия также подытожила, что с заправкой самолета было все в порядке.

В целом, разбившийся Ту-154 технически оценивался как исправный. Борт ремонтировался в декабре 2014 года, а в сентябре 2016-го прошел плановое обслуживание. Общий налет самолета за 33 года эксплуатации составил 6689 часов, что в пределах нормы.

Фото: МЧС России / РИА «Новости»

Все пассажиры были рассажены по правилам, перегруза не было

В отчете Минобороны от 31 мая также упоминается версия о перегрузе самолета. «Комиссией не выявлено нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза», - к такому выводу пришла экспертная комиссия.

Эта версия крушения военного лайнера является самой «поздней» из всех, ее в конце апреля текущего года опубликовало издание «Газета.Ru», ссылаясь на специалистов, участвующих в расследовании катастрофы.

По данным издания, вместо нормативных 98 тонн взлетный вес составлял более 110 тонн. При этом экипаж о перегрузке осведомлен не был и взлетал, исходя из допустимого взлетного веса пилотируемой машины. Для расчета массы разбившегося воздушного судна были применены специальные методики, пишет «Газета.Ru», в том числе с использованием данных параметрического самописца, поднятого со дна Черного моря.

Главное, на что указывало издание, это не тонны, а их неправильное распределение внутри самолета. Подобные катастрофы действительно случаются – именно по этой причине в 1981 году на военном аэродроме «Пушкин» близ Ленинграда разбился самолет Ту-104 практически со всем руководством Тихоокеанского флота ВМФ СССР. Несколько десятилетий назад именно неправильное распределение и закрепление груза в багажном отсеке привело к изменению центровки и падению самолета.

Фото: МЧС России / РИА «Новости»

Выводы Минобороны верны на 99%

В Минобороны заявили, что комиссия внимательно проанализировала все обстоятельства, предшествовавшие авиационному происшествию, а также изучила технические параметры полета Ту-154 с момента взлета с аэропорта Сочи. То есть выводы экспертов можно считать достоверными.

Неделей ранее, 24 мая, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что поисковые работы на месте катастрофы были завершены еще несколько недель назад и военные уверены в установлении причин трагедии «на 99%».

«Мы сами крайне заинтересованы в этом и подходим к этому с такой особой щепетильностью. Мы буквально несколько недель назад завершили там работу по поиску всех необходимых деталей», — цитирует руководителя военного ведомства РИА «Новости».

Вопреки всему вышесказанному, некоторые специалисты до сих пор придерживаются мнения, что причиной катастрофы стал лишь тот факт, что российские военные до сих пор используют такое ненадежное судно как Ту-154. С таким заявлением, в частности, выступил британский телеканал Sky News.

«Любой человек, который хоть немного знает о Ту-154, скажет вам: «Держитесь от этого самолета подальше». История с крушениями у него, мягко скажем, запятнанная, тем не менее он стал «рабочей лошадкой» российских вооруженных сил – там его используют постоянно, поскольку он уже есть, он уже встроен в систему, хоть с этой моделью и случаются частые неполадки», - заявил журналист в прямом эфире телеканала.

На самолете Ту-154, разбившемся рано утром 25 декабря, летели артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали съемочные группы Первого канала, НТВ и «Звезды». Всего погибли 92 человека - 84 пассажира и восемь членов экипажа.

Фото: МЧС России / РИА «Новости»