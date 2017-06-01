На Косыгина сделают "выделенку" для общественного транспорта

На проспекте Косыгина сделают "выделенку" для общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Полоса для приоритетного движения наземного пассажирского транспорта будет действовать на проспекте Косыгина на участке от улицы Передовиков до станции метро "Ладожская" с 00:00 3 июня до 23:59 15 августа.

Нововведение связано с проведением работ на трамвайных путях, проект модернизации трамвайных линий реализует ООО "Транспортная концессионная компания". Схема ОДД доступна по этой ссылке.