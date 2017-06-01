Расширение платной парковки в Петербурге оплатит ВТБ. Соглашение между Смольным, банком и ГК "Штрих-М" подписано 1 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом "Санкт-Петербург.ру" сообщили в ВТБ.

Стоимость проекта составляет свыше 4 млрд рублей, на эти деньги ВТБ построит здание центра управления парковками, установит системы и оборудование для сбора платы и поставит комплексы фото/видео-фиксации.

В рамках проекта в Северной столице появится еще 52 тыс. машиномест в четырех районах: Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском.

Смольный планировал заработать на платных парковках в 2016 году более 351 млн рублей, однако доходы составили лишь 106 млн рублей. Этого оказалось недостаточным, чтобы покрыть расходы.

В нынешнем году стоимость платных парковочных мест увеличилась почти в два раза по сравнению с ценами 2016 года. Например, стоимость парковки транспортных средств категории B возросла с 60 до 107 рублей 70 копеек.

При этом 5 апреля депутаты петербургского Законодательного собрания утвердили запрос депутата Алексея Макарова к губернатору Георгию Полтавченко с предложением отменить плату за парковку в выходные и снизить ее в будни.