Инвестором строительства ВСД стал банк ВТБ

Инвестором строительства Восточного скоростного диаметра (ВСД) стал банк ВТБ. Соглашение между Смольным и банком подписано 1 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом "Санкт-Петербург.ру" сообщили в ВТБ.

Инвестор обязуется реализовать проект за счет собственных и заемных средств. Объем инвестиций – не менее 110 млрд рублей. Банк войдет в проект как концессионер.

Роль Смольного в проекте новой трассы - "сопровождать проект посредством воздействия в решении вопросов". ВТБ также был инвестором строительства Западного скоростного диаметра (ЗСД).

Ранее на ПМЭФ Смольный представил свой вариант строительства ВСД, маршрут будущей магистрали показан на стенде схематично. Дорога должна пройти от развязки Западного скоростного диаметра с Благодатной улицей через Неву (в створе улиц Фаянсовой и Зольной) и на востоке (через улицу Коммуны) города вклиниться в кольцевую автодорогу.

Ранее, 24 апреля, в Петербурге выбрали проектировщика ВСД. Им стала компания "Институт "Стройпроект". При этом вокруг ВСД уже разгорелся скандал, так как жители Красногвардейского района не согласны с маршрутом трассы.

В начале апреля в парке Малиновка прошел согласованный митинг жителей Красногвардейского района против строительства под окнами домов ВСД. Более того, 13 апреля, инициативная группа отправила официальное письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием пересмотреть проект трассы, под обращением подписались 1666 человек.

В итоге комитет по градостроительству и архитектуре все же решил прислушаться к горожанам в вопросе маршрута ВСД - петербуржцы могут обратиться в Смольный и представить свое видение трассировки скоростного диаметра до 30 июля.