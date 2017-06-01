В Петербурге планируют построить огромное колесо обозрения. Его проект презентовали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет АБН.

Для строительства Becar Asset Management Group нужны инвестиции в размере около 9 млрд рублей. Высота колеса составит 170 метров, вместимость – более тысячи человек. Соглашение о строительстве подписано в рамках ПМЭФ.

Компания рассчитывает, что колесо сможет привлечь внимание 3,6 млн человек ежегодно. В Becar Asset Management Group заявили, что колесо станет проектом федерального значения.

Сейчас идет согласование высотности и места расположения нового аттракциона, пишет ТАСС. Для привлечения местных жителей и туристов необходимо доступное в транспортном отношении место и красивый вид.

В качестве возможных вариантов для размещения аттракциона на 36 кабин по 30 человек рассматривается исторический центр города и парк 300-летия в Приморском районе. Горожане примут участие в выборе площадки с помощью интернет-голосования.

На согласование и строительство потребуется 3,5 года. Проект инвесторы намерены окупить за 6-10 лет с учетом средней стоимости аттракциона 1 тыс. рублей за сеанс (время катания - 30 минут) и проведения корпоративных мероприятий. Предполагается, что аттракцион будет работать круглогодично и круглосуточно с перерывами на техническое обслуживание.