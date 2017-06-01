На ПМЭФ-2017 представили проект реконструкции Конюшенного ведомства

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) команда проекта Artplay (компании ООО «Тандем-Истейт» и 3S Development) представила проект реконструкции Конюшенного ведомства.

Здесь планируют создать открытое городское пространство - площадь искусств под открытым небом, площадки для концертов и выставок, рестораны и сувенирные лавки.

Общая площадь объекта после приспособления под современное использование будет увеличена почти в два раза - с 12,9 тыс. кв. метров в настоящий момент до 24,9 тыс. кв. метров перспективе. Объем инвестиций в проект - 2,1 млрд рублей, сроки реализации - 2018-2022 годы.

Компания запустили интернет-опрос о дальнейшей судьбе Конюшенного ведомства, он продлится в течение месяца. При этом до того, как разработать концепцию проекта, компании совместно со Смольным уже провели опрос общественного мнения.

Тогда 80% респондентов поддержали идею создания здесь арт-пространства, 60% опрошенных хотят в рамках такого проекта видеть выставочную активность, 55% уделяют внимание образовательной функции, 52% - творчеству, 34% считают, что здесь следует проводить городские праздники, а 32% предлагают учесть торговую и развлекательную функции. В целом опрошенные отмечали, что необходимо сохранить историческую ценность объекта.

Конюшенное ведомство передали музею истории Петербурга в 2016 году. Он планировал использовать территории и помещения Конюшенного ведомства в музейных и культурно-просветительских целях. Здание Конюшенного ведомства останется в городской собственности.

До этого, под давлением градозащитников, Смольный расторг контракт с «Плаза Лотос груп» Михаила Зингаревича. Компания планировала превратить конюшни в элитный апарт-отель, тогда стоимость реставрации здания оценивалась в 3-6 млрд рублей.