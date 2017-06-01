В восьми районах Петербурга 1 июня испытают на прочность теплосети

В восьми районах Петербурга 1 июня ГУП «ТЭК СПб» испытает на прочность теплосети: в Выборгском, Гатчинском, Калининском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Приморском и Пушкинском. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

При обнаружении парения, вытекания горячей воды или провалов грунта - сообщать по экстренным телефонам 004, 112, а также на «горячую линию» ГУП «ТЭК СПб» - 601-93-93.

Температура теплоносителя в момент испытаний трубопроводов достигнет 110 градусов. Необходимо не приближаться к местам парения и помнить, что под асфальтом может находиться промоина с кипятком, не заходить за ограждения, не оставлять транспорт и не парковать машины в охранной зоне тепловых сетей.

В Выборгском районе пройдут испытания на распределительных тепловых сетях от котельных: к зданию пос. Парголово, ул. Торфяная, 25 (школа); к зданиям в пос. Парголово: улица Ленина 38-52; улица Хабаровская 60-66; к зданиям Выборгское шоссе 98, 102 и 112.

В Гатчинском районе будут испытаны теплосети от котельной п. Вырица, Московская улица, 61.

В Калининском районе испытают магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети в границах улиц: Ушинского, Вавиловых, Академика Байкова, проспектами: Суздальским, Руставели, Луначарского, Северным, Гражданским, станции метро "Девяткино", Электродепо "Северное", подземный павильон УЗС-2 за спуском после КАД.

В Красногвардейском районе будут испытаны сети зоны теплоснабжения котельной Рябовское шоссе, д. 130тепловые сети отопления и ГВС от ЦТП Рябовское шоссе, 117/5, включая квартала: 38 (1,1 контур).

В Красносельском районе испытают магистральные, распределительные и внутриквартальные сети, находящиеся на теплоснабжении 1-ой, 5-ой Красносельской котельных, включая квартала. 4, 4б, 4в, 4д, 3, 3а, 8, 10а в границах улиц: проспект Ленина, Геологическая улица, улица Свободы, улица Спирина.

В Московском районе испытания затронут распределительные тепловые сети от котельных: Смоленская улица, 7, Заозерная улица, 14, Киевская улица, 16/2, наб. Обводного канала, 90.

В Приморском районе будут испытаны распределительные тепловые сети от котельной Ушаковская набережная, 7/4. В Пушкинском районе пройдут испытания на распределительных тепловых сетях в г. Пушкин, улица Пушкинская, 14а.