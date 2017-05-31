Коллектив СПбГУТ вступился за ректора Сергея Бачевского

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича вступился за ректора Сергея Бачевского, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.

Ученый совет, профсоюзный комитет, студенческий совет, ассоциация выпускников и почетные профессора университета опубликовали открытое письмо, где выразили доверие Бачевскому.

В письме говорится, что арест Бачевского может быть «попыткой неких скрытых сил осуществить смену руководства крупного, финансово состоятельного и авторитетного университета, осуществив по сути его «рейдерский захват».

«Коллектив СПбГУТ, работающий под руководством Сергея Викторовича, – студенты и профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, специалисты и администрация вуза – все, кто с гордостью называют себя «бончевцами», выражают свою искреннюю поддержку профессору С.В. Бачевскому. Мы убеждены, что С.В. Бачевский по праву занимает достойное место в ряду руководителей российского образования и науки, а его профессиональный опыт, обширные знания и творческий потенциал направлены исключительно на развитие СПбГУТ», - отмечается в письме.

«Его ежедневная работа в этой области заслуживают самой высокой оценки, и тот факт, что Сергей Викторович, сохраняя и приумножая достижения своих предшественников, за прошедшие шесть лет сделал всё, чтобы университет развивался, не поддаётся сомнению. В числе его заслуг и создание в коллективе творческой атмосферы, развитие инициативы и требовательности, доброжелательности и взаимопомощи в решении различных проблем. Владение современными методами управления, заслуженный авторитет в научных и общественных структурах, заботливое и уважительное отношение к коллегам и студентам, оптимизм и интеллигентность в сочетании с высокой общей культурой, позволяют ему эффективно руководить нашим университетом», - рассказывает коллектив университета.

Сейчас СПбГУТ работает в штатном режиме, однако в ВУЗе убеждены, что во время работы выпускных государственных экзаменационных комиссий и нового приема абитуриентов обязательно должен присутствовать сам ректор Сергей Бачевский.

«Приостановлено движение по действующим первоочередным для вуза научным и инфраструктурным проектам, в том числе завершение ремонта общежития на Шкиперском протоке, которое так необходимо студентам, ожидающим заселения, и будущим первокурсникам. Мы убеждены, что скорейшее объективное и беспристрастное расследование этого дела позволит восстановить честное имя нашего руководителя и репутацию СПбГУТ, и готовы оказывать всевозможное содействие в проведении судебного разбирательства в точном соответствии с законами Российской Федерации», - резюмируют представители университета.

Уголовное дело в отношении ректора СПбГУТ было возбуждено ранее 4 мая. По версии следствия, Бачевский превысил свои полномочия с 1 июня 2015 по 1 ноября 2016 года. Следствие считает, что ректор в рамках трех контрактов передал нежилые помещения в аренду разным коммерческим организациям, тем самым нарушив несколько законов. Вследствие этого университет недополучил 1,7 млн рублей. Бачевский останется под домашним арестом до 4 июля текущего года.