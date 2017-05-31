  • 31 Май 2017
USD 01.06.2017 56.6876 +0.1708
USD ММВБ 23:17 56.69950  
EUR 01.06.2017 63.4107 +0.4623
EUR ММВБ 23:17 63.4630  
Нефть($) 31.05.2017 50.69 2.82
Нефть(p) 31.05.2017 2873.49 +168.03

Коллектив СПбГУТ вступился за ректора Сергея Бачевского

Автор:


© Фото: Instagram / @homa08.07

Темы дня

Ученый совет, профсоюзный комитет, студенческий совет, ассоциация выпускников и почетные профессора университета выразили ему доверие.

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича вступился за ректора Сергея Бачевского, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.

Ученый совет, профсоюзный комитет, студенческий совет, ассоциация выпускников и почетные профессора университета опубликовали открытое письмо, где выразили доверие Бачевскому.

В письме говорится, что арест Бачевского может быть «попыткой неких скрытых сил осуществить смену руководства крупного, финансово состоятельного и авторитетного университета, осуществив по сути его «рейдерский захват».

«Коллектив СПбГУТ, работающий под руководством Сергея Викторовича, – студенты и профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, специалисты и администрация вуза – все, кто с гордостью называют себя «бончевцами», выражают свою искреннюю поддержку профессору С.В. Бачевскому. Мы убеждены, что С.В. Бачевский по праву занимает достойное место в ряду руководителей российского образования и науки, а его профессиональный опыт, обширные знания и творческий потенциал направлены исключительно на развитие СПбГУТ», - отмечается в письме.

«Его ежедневная работа в этой области заслуживают самой высокой оценки, и тот факт, что Сергей Викторович, сохраняя и приумножая достижения своих предшественников, за прошедшие шесть лет сделал всё, чтобы университет развивался, не поддаётся сомнению. В числе его заслуг и создание в коллективе творческой атмосферы, развитие инициативы и требовательности, доброжелательности и взаимопомощи в решении различных проблем. Владение современными методами управления, заслуженный авторитет в научных и общественных структурах, заботливое и уважительное отношение к коллегам и студентам, оптимизм и интеллигентность в сочетании с высокой общей культурой, позволяют ему эффективно руководить нашим университетом», - рассказывает коллектив университета.

Сейчас СПбГУТ работает в штатном режиме, однако в ВУЗе убеждены, что во время работы выпускных государственных экзаменационных комиссий и нового приема абитуриентов обязательно должен присутствовать сам ректор Сергей Бачевский.

«Приостановлено движение по действующим первоочередным для вуза научным и инфраструктурным проектам, в том числе завершение ремонта общежития на Шкиперском протоке, которое так необходимо студентам, ожидающим заселения, и будущим первокурсникам. Мы убеждены, что скорейшее объективное и беспристрастное расследование этого дела позволит восстановить честное имя нашего руководителя и репутацию СПбГУТ, и готовы оказывать всевозможное содействие в проведении судебного разбирательства в точном соответствии с законами Российской Федерации», - резюмируют представители университета.

Уголовное дело в отношении ректора СПбГУТ было возбуждено ранее 4 мая. По версии следствия, Бачевский превысил свои полномочия с 1 июня 2015 по 1 ноября 2016 года. Следствие считает, что ректор в рамках трех контрактов передал нежилые помещения в аренду разным коммерческим организациям, тем самым нарушив несколько законов. Вследствие этого университет недополучил 1,7 млн рублей. Бачевский останется под домашним арестом до 4 июля текущего года.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Прогулка с попугаем и квест с Мюнхгаузеном: как провести День защиты детей в Петербурге 2017

    «Супергеройская вечеринка», открытие семейного парка, водные эксперименты, «День молока», выставка о мультфильмах и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

    Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: вдохновляясь штормом

    Экстремальный заезд по бездорожью в условиях шквалистого ветра и ледяного ливня показал: британский внедорожник Land Rover крепко «дружит» с законами природы и потому оценивает бурю как штатную ситуацию. Об особенностях штормового офф-роуд тест-драйва – в фоторепортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.05.17
    Матрасы Perrino Active
    30.05.17
    Что ждать от рынка б/у автомобилей в Санкт-Петербурге
    30.05.17
    Как правильно делать ставки
    25.05.17
    Использование георешетки в процессе благоустройства приусадебных участков
    25.05.17
    Как организовать водоотведение с кровли
    18.05.17
    Мультимедийные проекторы: виды, характеристики и функции
    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm