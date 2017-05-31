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Картина дня: «ВИМ-Авиа», «Зенит» и дольщики ГК «Город»

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© Фото: bandt.com.au

Темы дня

В какие города не могут добраться пассажиры Пулково из-за задержек авиакомпании, как Луческу прокомментировал свой уход с поста тренера, что случилось с «голодающими» активистами.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала авиакомпания «ВИМ-Авиа», которая задержала сразу несколько рейсов из Пулково. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Пятый канал» (03:20), «Фонтанка.ру» (09:25) и портал «Санкт-Петербург.ру» (09:45).

Сегодня, 31 мая, «Вим-Авиа» инициировала веерные задержки рейсов, которые отправляются из петербургского аэропорта. В итоге пассажиры не смогли вовремя добраться до Болгарии, Турции и Москвы.

Кроме того, Северо-Западной транспортной прокуратурой была организована проверка задержки рейса «ВИМ-Авиа» из Петербурга в Варну. Материалы проверки направлены по поднадзорности в Приволжскую транспортную прокуратуру по месту регистрации авиакомпании.

Прокуратура также выявила непредставление руководством авиакомпании своевременной информации о точном времени отправлении рейса, который переносился каждый час на более поздний срок. Генеральному директору «ВИМ-Авиа» внесено представление. По информации экспертов, у перевозчика сломались два воздушных судна и руководство авиакомпании срочно ищет замену.

Второй по значимости темой дня стал «Зенит», где сменился главный тренер. Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что его переход в петербургский футбольный клуб был ошибкой. Румынский специалист выразил желание, чтобы «Зенит» компенсировал ему половину зарплаты от оставшегося контракта -  2 млн евро.

Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года после 12 лет работы в донецком «Шахтере». В сезоне-2016/17 «Зенит» с Луческу занял третье место в РФПЛ. Тем не менее, под руководством румынского тренера «Зениту» удалось завоевать Суперкубок России. В понедельник, 29 мая, стало известно, что итальянец Роберто Манчини подписал трехлетний контракт с «Зенитом» с окладом 5 млн евро.

Третьей темой дня, по мнению «Монитора», стали дольщики ГК «Город», которые устроили голодовку и провели одиночные пикеты у стен Законодательного собрания Петербурга. Участники акции потребовали достроить их дома, которые они ожидают с 2013 года.

Бессрочная голодовка началась накануне Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Ее участники надеются, что таким образом смогут привлечь внимание президента Владимира Путина, который приедет в Северную столицу 2 июня.

Уже к вечеру 31 мая полицейские задержали дольщиков – формально за несанкционированный пикет, который расположился у строящихся ЖК «Ленинский парк» и ЖК «Прибалтийский». Среди задержанных были и пятеро голодающих дольщиков, а также глава инициативной группы Алла Андреева. Рядом с участниками пикета стояла машина, заклеенная плакатами с требованиями дольщиков

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «АиФ Петербург», «Невские новости» и «Пятый канал».

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