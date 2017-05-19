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РПЦ: Референдум по Исаакиевскому собору не нужен

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© Фото: Instagram / @koshkinbus

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Депутаты ЗакСа рассмотрят вопрос о референдуме по Исаакию 24 мая.

В Русской православной церкви считают, что референдум по Исаакиевскому собору не нужен. Об этом заявила глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

"Предмета для проведения референдума нет. Выносить на народное голосование вопросы, урегулированные федеральным законом, нельзя", - цитирует ее "Фонтанка.ру".

Ранее стало известно, что депутаты петербургского Законодательного собрания рассмотрят вопрос о референдуме по передаче Исаакия РПЦ на заседании 24 мая.

При этом заявки от РПЦ на передачу Исаакия до сих пор нет. Об этом говорится в ответе губернатора Петербурга Георгия Полтавченко защитникам собора.

Игуменья Ксения сегодня заявила, что существуют препятствия, которые мешают РПЦ подать заявку. "Вероятно, такие факторы есть, но они лежат вне правового поля. Я считаю, что закон позволяет сделать это сегодня-завтра", - сказала она.

На вопрос журналистов она ответила, что не знает, когда РПЦ оформит заявку. "Закон не регламентирует вопрос. Пока никаких документов, обязывающих нас подать заявку, нет. Когда она будет подана, не могу сказать, не знаю", - резюмировала игуменья.

Она добавила, что ситуация, в том числе, зависит от администрации Петербурга, от музея «Исаакиевский собор» и от того, когда будет прекращено его право на оперативное управление зданием Исаакия.

В начале января 2017 года губернатор официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия. Православные активисты подали на избирком в суд из-за поддержки референдума. Для начала сбора подписей также необходимо одобрение Законодательного собрания.

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