Смольный объяснил нецелевые миллионы на "Зенит-арену" дырой в законах. Средства, выделенные на новый стадион, потрачены верно, считают в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Ранее стало известно, что Контрольно-счетная палата (КСП) провела проверку стадиона и выявила, что 2,4 млн рублей из трат комитета не соответствуют бюджетным программам.

В комитете заявили, что не согласны с КСП, так как эта сумма стала нецелевой из-за расхождения в законах, которые регламентируют подготовку Северной столицы к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Оба документа, пояснили в Смольном, были опубликованы еще в 2015 году, это постановление правительства Петербурга "О Программе подготовки к проведению в 2018 году ЧМ на 2014-2018 годы" и городской закон "О бюджете Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".

В постановлении правительства комитету поручено выполнить сертификацию "Зенит-арены" по зеленым стандартам и мониторинг атмосферного воздуха, однако деньги были выделены лишь на одно поручение. При этом еще одна сумма денег в размере 9,5 млн рублей была получена по городскому закону.

Таким образом, объяснили чиновники, комитет перекинул 2,4 млн рублей из второго документа для выполнения поручения в первом документе. Деньги получил подрядчик, который выполнил первый этап по сертификации "Зенит-арены", уверяют в Смольном. КСП отчиталась, что еще раз проверит все деньги, потраченные на новый стадион, сразу после проведения Кубка конфедераций.

"Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В конце апреля 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального посчитал, что новый стадион стоит минимум 48,2 млрд рублей. После этого вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал Навального "известным в России треплом" и призвал взять в руки лопату.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская «Зенит-арена» примет четыре матча чемпионата: 17 июня: Россия – Новая Зеландия, 22 июня: Камерун - Австралия, 24 июня: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля: финал.