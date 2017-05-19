  • 19 Май 2017
USD 20.05.2017 57.1602 -0.3081
USD ММВБ 16:16 57.14000  
EUR 20.05.2017 63.6479 -0.3488
EUR ММВБ 16:16 63.7490  
Нефть($) 19.05.2017 53.27 +1.52
Нефть(p) 19.05.2017 3044.92 +70.94

"Метрострой" сдаст Фрунзенский радиус в первом квартале 2018 года

Автор:


© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА "Новости"

Темы дня

В такие сроки уложатся при условии получения аванса на отделочные материалы.

"Метрострой" сдаст Фрунзенский радиус в первом квартале 2018 года. В такие сроки уложатся при условии получения аванса на отделочные материалы. Об этом заявил гендиректор "Метростроя" Вадим Александров на сегодняшней пресс-конференции 19 мая.

При этом он уточнил, что на отделочные работы выделят два млрд рублей они уже заложены в бюджете Петербурга. Во Фрунзенский радиус входят станции метро "Дунайский проспект", "Проспект Славы" и "Шушары".

Также на пресс-конференции Вадим Александров объявил, что покидает пост главы "Метростроя". Внеочередное собрание акционеров "Метростроя" запланировано на 19 июня, на нем будут голосовать за нового гендиректора.

Фото предоставлено пресс-службой "Метростроя"
 

Вадим Александров выдвенет на пост гендиректора своего сына Николая Александрова, который с 2006 года занимает должность заместителя директора компании. При этом нынешний глава "Метростроя", которому сейчас 76 лет, не уйдет на пенсию.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Back in USSR: где в «Ночь музеев» расскажут о XX веке

    Ночью с 20 на 21 мая сразу несколько культурных площадок поведают о не столь далеком прошлом нашей страны. «Санкт-Петербург.ру» собрал те из них, где вы сможете узнать о революции, гражданской войне и плодах советской науки и даже сдать макулатуру.

    читать далее →

    Глазки открывай: куда сходить на «Ночь музеев» с детьми

    Именно ночь с 20 на 21 мая может стать для многих петербургских ребят той самой, когда можно не спать: в «Ночь музеев» даже самые строгие родители разрешат своим детям отправиться в увлекательный мир искусства. «Санкт-Петерубрг.ру» расскажет, где юные жители и гости города смогут узнать много нового и весело провести время.

    читать далее →

    «Митьки», комиксы и авангард: где в «Ночь музеев» познакомиться с современным искусством

    В ночь с 20 на 21 мая более 110 культурных площадок Северной столицы откроют свои двери для посетителей. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в «Ночь музеев» можно узнать о современном искусстве, увидеть перформансы и необычные статуи.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.05.17
    Мультимедийные проекторы: виды, характеристики и функции
    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?
    15.05.17
    Depositphotos.com – неиссякаемый источник оригинальных фотоматериалов
    12.05.17
    Ремонт техники Apple: от диагностики до устранения проблемы не пройдет много времени
    12.05.17
    Международное агентство помогает найти долгожданное счастье
    11.05.17
    Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор
    11.05.17
    Светодиодное освещение – выбор современных потребителей

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm