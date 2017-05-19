"Метрострой" сдаст Фрунзенский радиус в первом квартале 2018 года. В такие сроки уложатся при условии получения аванса на отделочные материалы. Об этом заявил гендиректор "Метростроя" Вадим Александров на сегодняшней пресс-конференции 19 мая.

При этом он уточнил, что на отделочные работы выделят два млрд рублей они уже заложены в бюджете Петербурга. Во Фрунзенский радиус входят станции метро "Дунайский проспект", "Проспект Славы" и "Шушары".

Также на пресс-конференции Вадим Александров объявил, что покидает пост главы "Метростроя". Внеочередное собрание акционеров "Метростроя" запланировано на 19 июня, на нем будут голосовать за нового гендиректора.

Фото предоставлено пресс-службой "Метростроя"

Вадим Александров выдвенет на пост гендиректора своего сына Николая Александрова, который с 2006 года занимает должность заместителя директора компании. При этом нынешний глава "Метростроя", которому сейчас 76 лет, не уйдет на пенсию.