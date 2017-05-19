Александров выдвинет на пост гендиректора "Метростроя" своего сына

Гендиректор "Метростроя" Вадим Александров покидает свой пост. На место главы "Метростроя" будет выдвинут его сын, Николай Александров. Об этом сообщает корреспондент "Санкт-Петербург.ру".

"19 июня состоится собрание, на котором меня освободят от должности. Буду рекомендовать на пост своего сына, он каждое утро на работе в 10 утра, он знает всех председателей комитетов, - заявил Вадим Александров на сегодняшней пресс-конференции 19 мая.

Внеочередное собрание акционеров "Метростроя" запланировано на 19 июня, на нем будут голосовать за нового гендиректора. При этом нынешний глава "Метростроя", которому сейчас 76 лет, не уйдет на пенсию.

"Будет генеральный директор и буду я рядом всегда, в каком амплуа - не могу сказать, буду работать в стратегическом направлении. Я полон сил и желания работать, не представляю себя вне "Метростроя", - добавил Вадим Александров.

Фото предоставлено пресс-службой "Метростроя"

"Я отдал предприятию 55 лет. Пришел в "Метрострой" на преддипломную практику в 1961 году. При мне было построено 48 станций петербургской подземки, однако я не могу уже работать в том ритме, в каком я работал прежде. Кроме того, я выполнил все задачи, которые ставил перед собой на этом посту", - признался гендиректор.

В данный момент "Метрострой" работает на строительстве сразу четырех веток петербургского метрополитена, общий объем контрактов по которым около 120 млрд рублей. Николай Александров занял должность заместителя директора "Метростроя" в 2006 году, он нарастил свою долю в компании с 21 до 24,15%. При этом доля его отца составляет 13,62%, еще 25% принадлежит ГУП "Петербургский метрополитен" и 21% у Смольного.