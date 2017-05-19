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Автовокзал на Обводном открыли после проверки

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© Фото: Instagram / @avokzalspbru

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Проверка задержала отправление автобусов более чем на сорок минут.

Автовокзал на Обводном канале открыли после проверки. Взрывотехники ОМОН нашли в подозрительной сумке посуду и личные вещи. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на "Пассажиравтотранс".

Около 11 часов из вокзала эвакуировали пассажиров, провожающих и весь персонал. Причиной ЧП стала найденная около сидений вокзала бесхозная сумка.

Проверка закончилась в 11:48, когда за потерянным багажом вернулась хозяйка. Проверка задержала отправление автобусов более чем на сорок минут. Сейчас вокзал работает в штатном режиме, движение автобусов восстановлено.

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