Автовокзал на Обводном открыли после проверки

Автовокзал на Обводном канале открыли после проверки. Взрывотехники ОМОН нашли в подозрительной сумке посуду и личные вещи. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на "Пассажиравтотранс".

Около 11 часов из вокзала эвакуировали пассажиров, провожающих и весь персонал. Причиной ЧП стала найденная около сидений вокзала бесхозная сумка.

Проверка закончилась в 11:48, когда за потерянным багажом вернулась хозяйка. Проверка задержала отправление автобусов более чем на сорок минут. Сейчас вокзал работает в штатном режиме, движение автобусов восстановлено.