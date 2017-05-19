Депутаты ЗакСа рассмотрят вопрос о референдуме по Исаакию 24 мая

Депутаты петербургского Законодательного собрания вновь рассмотрят вопрос о референдуме по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

По данным издания, комитет по законодательству ЗакСа включил вопрос о референдуме в повестку заседания 24 мая. Ранее, 17 мая, депутаты отказались рассматривать вопрос о референдуме.

Тогда оппозиционные парламентарии обвинили коллег в "политической трусости" и подали в суд за бездействие ЗакСа. Лайф пишет, что сегодня Октябрьский районный суд отказал в иске. В заявлении нашли нарушения кодекса административного судопроизводства. Авторам иска дали время до 3 июля исправить недочеты.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия. Православные активисты подали на избирком в суд из-за поддержки референдума. Для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа. При этом комитет по законодательству парламента Петербурга отказал в проведении референдума.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Церковь получит собор на 49 лет, формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.