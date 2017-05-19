В толпу на Таймс-сквер врезался ветеран ВМФ, который «слышал голоса»

В толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке утром 18 мая врезался бывший военнослужащий ВМФ США, который «слышал голоса». Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Associated Press.

После задержания мужчина сказал полицейским, что он «слышал голоса», которые и заставили его пойти на преступление. Он надеялся, что его застрелят при задержании.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио рассказал, что водителя зовут Ричард Рохас, ему 26 лет, он родом из нью-йоркского района Бронкс. Ранее Рохаса дважды арестовывали за пьяное вождение, в 2008 и 2015 году. При задержании мужчина был трезв, хотя в полиции не исключают, что он мог быть под воздействием наркотиков.

В результате происшествия пострадали 22 человека, один погиб. Погибшая - 18-летняя Элисса Эслман из Мичигана, которая приехала вместе с семьей повидать Нью-Йорк. Радом с ней находилась 13-летняя сестра, она попала в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

Ричард Рохас врезался на своем автомобиле Honda Accord в толпу на Таймс-сквер около 12 часов дня по местному времени в четверг, 18 мая. Жизни пострадавших находятся вне опасности. Рохаса задержали вскоре после инцидента, его остановил охранник одного из ресторанов. Полиция исключила связь инцидента на Таймс-сквер с терроризмом.