Владельцы теннисного центра "Спортивный мир" объявили голодовку из-за сноса здания

Владельцы теннисного центра "Спортивный мир" на Крестовском острове объявили бессрочную голодовку из-за сноса здания. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на владельца центра Андрея Цветкова.

Акция протеста началась сегодня, 19 мая, к ней обещают присоединиться родители детей, которые тренируются в теннисном центре. Число протестующих предприниматель не назвал.

Родители юных спортсменов уже составили коллективное письмо на имя губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, в котором просят остановить демонтаж объекта.

"Собралось около 100 человек, это было заседание родительского комитета, во время которого все высказались за необходимость сохранить круглогодично работающие корты теннисного центра", - рассказал учредитель ООО "Спортивный мир" Роман Курбатов.

Сегодня активисты намерены отправиться в Смольный, чтобы официально передать требование Полтавченко. Ранее предприниматели заявили, что центр сносят незаконно, тогда в Смольном отметили, что срок действия договора аренды истек, бизнесмены обязаны освободить территорию.

Центр повышения эффективности использования госимущества приступил к сносу объектов после окончания работы над концепцией развития Южной дороги Крестовского острова. Все заведения планируют снести ради преобразования прибрежной территории.

ООО "Спортивный мир" (правопреемник ООО "Предприятие "Диапазон") – один из арендаторов, отношения с которым Смольный расторгает ради реконструкции острова к чемпионату мира по футболу 2018 года. Под снос также попали клуб "Воздух" (ООО "Балтэкспресс-Гамма"), ресторан "Мед" (ООО "Рыбный рынок") и недострой ООО "Агрум".