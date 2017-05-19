Витебский вокзал частично закрыт из-за гала-ужина юридического форума. Пассажиры могут попасть в здание только с улицы Введенского канала. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Центральный вход Витебского вокзала со стороны Загородного проспекта закрыт на вход и выход. Кроме того, от машин зачищена парковка около вокзала. Очевидцы рассказали, что внутри вокзала устанавливают сцену.

Согласно программе форума, гала-ужин должен начаться в 20 часов и закончиться в 23:30. Ожидается, что его посетит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Вечером 18 апреля из-за VIP-вечеринки Legal Street в честь юридического форума была времннно закрыта для транспорта улица Рубинштейна.