По Петербургу 19 мая проедет «пионерский» трамвай. Организаторы акции приглашают жителей и гостей Северной столицы отправится в двухчасовое путешествие в День Пионерии. Об этом сообщили в Петербургском бюро транспортной информации.

Рейс стартует в 20 часов от дома 24 по Большой Посадской улице. «Ретро-трамвай – прекрасное место для таких путешествий во времени и пространстве, как говорится, тот самый вагон, те самые сиденья, а за окном пусть изменившийся, но все же тот самый город», - рассказала организатор программы «РетроПитер» Ольга Кульпина.

В трамвае «Стиляги 21 века» участники необычного рейса вспомнят знаменитую клятву: «…вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь…». Кроме того, пассажиры смогут посоревноваться в повязывании пионерских галстуков на скорость и увидеть плакаты советских времен.

Отдельное место в программе занимают любимые пионерские песни. «Пионерский рейс» пройдет по улицам исторического центра Петербурга, пассажиры увидят крейсер «Аврора», Марсово поле, Мраморный дворец – бывший музей Ленина и многое другое.

Забронировать и купить билеты можно по телефону: +7-981-795-37-46 или в официальной встрече «ВКонтакте». Для тех, кто придет в красном пионерском галстуке, предусмотрены персональные подарки.