В больницах Петербурга остаются четверо пострадавших после теракта. Об этом на своей странице в Twitter сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

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"По состоянию на девять утра 19 мая в стационарах остается четверо пострадавших из удовлетворительной группы. На амбулаторном лечение 77", - написала она.

Взрыв в метро Петербурга произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу. По делу о теракте арестованы несколько человек, большинство которых из Киргизии.

Жертвами взрыва стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения. В конце апреля умерла еще одна раненая, врачи боролись за жизнь Натальи Митрофановой почти три недели.

В среду, 3 мая, спустя месяц после взрыва в метро, жертвы теракта со всего мира поделились с "Санкт-Петербург.ру" тем, как сложилась их жизнь после трагедии - "Это больно, но нужно жить": истории трех выживших в теракте.