Книжный салон ограничит движение транспорта в центре Петербурга. Об этом сообщается на официальном сайте СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения».

С 22 часов 19 мая до 22 часов 29 мая движение автомобилей закроют по участку Кленовой улицы (от Инженерной улицы до Манежной площади) и по Манежной площади.

С 22 часов 23 мая до 15 часов 29 мая движение закроют по Итальянской улице от Садовой до Манежной площади. XII Книжный салон пройдет в Северной столице с 25 по 28 мая.

Место проведения Книжного салона - Михайловский манеж (Зимний стадион) и прилегающее к нему уличное пространство – Манежная площадь, Малая Садовая и Кленовая улицы.

Мероприятие будет разделено на две части. Во-первых, пройдет ярмарка, где издательства и магазины представят новые книги. Во-вторых, организована большая культурно-деловая программа: встречи чиновников, руководителей издательств, торговых сетей, российских и международных экспертов, писателей, представителей различных фондов и т.д.