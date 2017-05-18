По Петербургу проедет гигантский флаг России из автомобилей

В День России, 12 июня, по Петербургу проедет гигантский флаг из автомобилей. В акции примут участие автолюбители на машинах белого, синего и красного цветов. Об этом сообщается на сайте Blog Fiesta.

Участники флешмоба «Автомобильная Россия» проедут по центральному участку ЗСД - вдоль Финского залива, по вантовому мосту, а также мимо «Зенит-арены».

Событие может стать самым массовым заездом автомобилей, выстроенных в форме флага России, отмечают организаторы. Сбор машин состоится 12 июня в девять утра на парковке гипермаркета по адресу Богатырский проспект, 42.

Старт флешмоба - в 11 часов. Присоединиться к акции могут все автомобилисты, прошедшие онлайн-регистрацию.