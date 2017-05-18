Петербуржцам предлагают заработать на одежду с помощью велотренажера. Благотворительный магазин "Спасибо!" проводит социально-спортивный эксперимент в рамках акции "На работу на велосипеде".

В пятницу,19 мая, с 12 до 14 часов в "Спасибо!" на Чкаловском, 5, будет работать акционный аттракцион, где одна минута на велотренажере будет равняться 10 рублям.

"Мы не будем никого ограничивать - если найдется желающий, который проедет все два часа - на здоровье во всех смыслах слова. Тем более, что главная наша цель - это доступная одежда всем желающим", - отметили в магазине.

Кроме того, все, кто в пятницу приедет в "Спасибо!" на велосипеде, получат персональную скидку 20%.

В Петербурге 19 мая пройдет акция "На работу на велосипеде". Вместо автобуса, метро или личного автомобиля многие в этот день поедут на работу на велосипедах независимо от погоды.

В специальных пунктах будут выдавать воду, фрукты и приятные подарки. Более того, в акции примут участие кафе, бары, магазины и веломастерские - они предоставят скидки для велосипедистов.