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Мэр Нью-Йорка: Происшествие на Таймс-сквер - не теракт

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© Фото: Mice Segar / Reuters
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    Автомобиль на большой скорости врезался в толпу, пострадали 23 человека, один погиб.

    Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что происшествие на Таймс-сквер - не теракт. Ранее автомобиль на большой скорости врезался в толпу.

    "На основе имеющейся у нас информации нет оснований считать, что это был теракт", - цитирует мэра РИА "Новости". По его словам, в результате ДТП пострадали 23 человека, один погиб. Reuters уточняет, что погибла 18-летняя девушка.

    Также мэр раскрыл личность водителя - им оказался 26-летний бывший военнослужащий Ричард Рохас, мужчина арестован.

    По информации правоохранительных органов, ранее Рохаса дважды арестовывали за пьяное вождение, в 2008 и 2015 году, сейчас его проверяют на содержание алкоголя и наркотиков в крови.

     

     

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