Мэр Нью-Йорка: Происшествие на Таймс-сквер - не теракт

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что происшествие на Таймс-сквер - не теракт. Ранее автомобиль на большой скорости врезался в толпу.

"На основе имеющейся у нас информации нет оснований считать, что это был теракт", - цитирует мэра РИА "Новости". По его словам, в результате ДТП пострадали 23 человека, один погиб. Reuters уточняет, что погибла 18-летняя девушка.

Также мэр раскрыл личность водителя - им оказался 26-летний бывший военнослужащий Ричард Рохас, мужчина арестован.

По информации правоохранительных органов, ранее Рохаса дважды арестовывали за пьяное вождение, в 2008 и 2015 году, сейчас его проверяют на содержание алкоголя и наркотиков в крови.