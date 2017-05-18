Картина дня: антитеррористические учения на «Академической» и Пулково

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали учения на станции метро «Академическая», они прошли сегодня рано утром 18 мая. Станция была закрыта на вход и выход с 06:16 на десять минут.

В ходе учений отрабатывались совместные действия правоохранительных органов и спецслужб «по предотвращению и пресечению террористических проявлений». Сейчас все ограничения на посещение метро и прилегающих территорий сняты.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. На перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стал Пулково, который ввел с сегодняшнего дня новую услугу Fast Track. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали АБН (18:05), «Фонтанка.ру» (19:15) и портал «Санкт-Петербург.ру» (19:50).

Услуга касается пассажиров внутрироссийских авиарейсов без багажа. Такие пассажиры будут попадать в зону вылета через специально оборудованный пункт досмотра и не будут пересекаться с основным потоком улетающих.

Воспользоваться этой услугой смогут все, кто вылетает внутренними рейсами, зарегистрировался и имеет при себе распечатанный посадочный талон. Пункт Fast Track расположен в здании бывшего аэровокзала Пулково-1, справа от входа в VIP-зал аэропорта. Первый месяц он будет функционировать в тестовом режиме.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».