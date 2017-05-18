Стадион на Крестовском предлагают назвать "Распил-арена"

Новый стадион на Крестовском острове предлагают назвать "Распил-арена". Такое имя выбрано по итогам голосования в социальной сети Twitter, в котором приняли участие более двух. тыс. человек.

Опрос появился после записи вице-губернатора Петербурга Игоря Албина: "Решение о названии будет приниматься по результатам опроса общественного мнения. Может, назовут "Зенит", может, "Стадион имени Кирова".

Пользователь Twitter Кирилл Сибиркин создал опрос "Как назвать стадион на Крестовском" с вариантами ответа: "Распил-арена" (84% голосов), "Стадион им. Кирова" (2%), "Стадион им. Кадырова" (11%) и "Стадион "Зенит" (3%).

"Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В конце апреля 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального посчитал, что новый стадион стоит минимум 48,2 млрд рублей. После этого Игорь Албин назвал Навального "известным в России треплом" и призвал взять в руки лопату.

По словам Албина, официальное название стадиона на Крестовском выберут после Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Окончательное решение будет принято после голосования на референдуме. Сейчас официального названия у нового стадиона нет, в документах он значится как "Санкт-Петербург Арена".

Фото: скрин Twitter