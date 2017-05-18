Грузовикам на неделю запретят ездить по Петербургскому шоссе. Временный запрет вводится из-за проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

С 29 мая по 5 июня 2017 года движение грузового транспорта на участке от Пулковского шоссе до Витебского проспекта полностью запрещено. В это время для движения грузовиков рекомендуется использовать КАД и Московское шоссе, на котором на время проведения ПМЭФ будут сняты ограничения, связанные с ремонтом.

Экономический форум пройдет с 1 по 3 июня, программа ПМЭФ в этом году станет самой насыщенной за всю историю форума. Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2017 запланировано на 2 июня. В пятницу, 26 мая, с 16 до 19 часов пройдет «репетиция» иномарок, которые будут обслуживать гостей и участников ПМЭФ.