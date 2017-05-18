Фигурант дела о теракте в Петербурге частично признал вину

Фигурант дела о теракте в Петербурге Мухамадюсуп Эрматов частично признал вину. Ему предъявлено обвинение в организации взрыва в подземке, незаконном обороте взрывчатых веществ и связи с террористом-смертником в подземке Агбаржоном Джалиловым.

«Свою вину Эрматов признал частично», - рассказали в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

Ранее обвинение по аналогичным статьям УК РФ были предъявлены Сайфилле Хакимову, Бахраму Эргашеву, Дилмуроду Муидинову, Ибрагимжону Эрматову, Аъзамжону Махмудову и Махамадюсуфу Мирзаалимову. Всего же на данный момент по уголовному делу проходит 11 фигурантов.

Махамадюсуп Эрматов живет в Петербурге - он был седьмым жителем квартиры на Товарищеском проспекте, где утром 6 мая задержали шестерых подозреваемых в организации теракта. Следователи считают, что именно Эрматов поставлял взрывчатку для совершения теракта в метро.

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.