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По делу протестной акции 26 марта вынесен первый приговор

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© Фото: Владимир Федоренко / РИА "Новости"

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Актера Юрия Кулия приговорили к восьми месяцам колонии-поселения.

По делу протестной акции, которая прошла во многих городах России 26 марта, вынесен первый приговор. Актера Юрия Кулия приговорили к восьми месяцам колонии-поселения за нападение на бойца Росгвардии во время митинга. Онлайн из зала Тверского районного суда ведет "Медиазона".

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"Суд учитывает степень общественной опасности преступление, извинения Кулия перед потерпевшим, положительные характеристики, перечисляет судья. Также учитывает семейное положение, возраст. При этом суд считает возможным исправление Кулия только в случае реального лишения свободы в колонии-поселении", - заявила судья Мария Сизинцева.

После оглашения приговора журналист "Эха Москвы" спросил Юрия Кулия, зачем тот признал вину. "Я рассчитывал на условный срок", - ответил осужденный актер.

Обвинение просило отправить Кулия в колонию общего режима на два года. Максимальное наказание по части 1 статьи 318 УК (нападение на представителя власти) составляет пять лет лишения свободы.

Юрий Кулий был задержан 4 апреля, он рассказал, что на протестной акции 26 марта пытался помочь пожилому человеку и защитить его от омоновцев. По версии следствия, Кулий "схватил бойца Росгвардии за руку и причинил ему физическую боль". Помимо Юрия Кулия по делу о нападении на полицейских 26 марта в Москве проходят еще три человека.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал фильм, в котором говорится о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев владеет большим тайным состоянием. В десятках городах России 26 марта прошла акция "Он вам не Димон", организованной ФБК.

Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130.

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