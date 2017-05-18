«Студия 44» разработает эскиз реставрации Апраксина двора за 19,5 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на управляющую компанию «Апраксин двор», подведомственную комитету имущественных отношений.

Архитектурное бюро Никиты Явейна оказалось единственным участником открытого конкурса, поэтому изначально комиссия признала его несостоявшимся. Однако позже документацию Явейна сочли соответствующей конкурсным положениям, было решено все же заключить договор со студией.

При этом глава бюро «Студия 44» Никита Явейн рассказал, что существующий проект реконструкции Апраксина двора нужно будет существенно переработать. «Победой это не назвать, поскольку других желающих не было, но тем не менее мы, действительно, готовы взяться за дело», - заявил Явейн.

Новый проект станет третьей попыткой «Студии 44» приняться за Апраксин двор. В августе 2016 года губернатор Георгий Полтавченко велел пересмотреть план, в котором ему не понравилась большая доля жилых площадей и идея подземных пространств.

По условиям нового техзадания, под апартаменты отводится тот же процент территории - треть свободных пространств. Зонирование комплекса предусматривает до 25,5 тыс. кв. метров под кафе, рестораны и торговую зону, до 15,5 тыс. кв. метров коворкингов, студий, художественных мастерских.

Не менее 10 тыс. кв. метров в проекте должны выделить под музеи, просветительский (развлекательный) центр, учреждения культуры. Продуктовый рынок не превысит 4 тыс. кв. метров. «Студия 44» также должна будет учесть вопрос развития транспортного обслуживания комплекса и обустроить парковочные места.

По словам Явейна, проект придется значительно изменить в части инженерно-технических и транспортных решений. Готовый эскиз будет обсуждаться на совете по сохранению культурного наследия.

В конце февраля глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк сообщила, что Смольный «перевезет» Апраксин двор из центра Петербурга в середине 2018 года. Арендаторов хотят перевезти на окраины из-за масштабной реконструкции Апраксина двора. Рассматриваются две возможные площадки для размещения торговых площадей.

Общая площадь зданий в Апраксином дворе составляет почти 172,5 тыс. кв. метров, из них нежилая - 170 тыс. кв. метров. Все корпуса, за исключением 9, 10, 13, 14, 25, 29, 31, 53, 62 и 63, являются памятниками культуры и архитектуры местного значения. В собственности Петербурга находятся чуть более 107 тыс. кв. метров помещений, остальные 65,4 тыс. кв. метров - в частной собственности.