Станция метро "Проспект Большевиков" работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Она была закрыта с 16:05 на вход и выход из-за бесхозного предмета. "В 16:52 станция "Проспект Большевиков" открыта. Опасных предметов не обнаружено", - отметили в метрополитене.

На платформе был обнаружен синий чемодан, пишут очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".