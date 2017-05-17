Евросоюз ввел безвизовый режим с Украиной. Соответсвующее соглашение подписали председатель Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат.

Торжественная церемония подписания документа прошла сегодня, 17 мая, в Страсбурге. На ней присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня абсолютно исторический день для Украины, для моей 45-миллионной нации. Я абсолютно уверен, что это исторический день и для ЕС: Украина возвращается в европейскую семью", - цитирует Лайф Порошенко.

Соглашение в ближайшее время будет опубликовано в "Официальном журнале ЕС". Через 20 дней после публикации безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу.

Евросоюз и Украина начали переговоры о введении безвизового режима в 2008 году. Им смогут воспользоваться граждане Украины с биометрическими паспортами, совершающие поездки в страны ЕС (кроме Великобритании и Ирландии) с деловыми, туристическими и личными целями. Без визы они смогут находиться в ЕС 90 дней в течение полугодия.