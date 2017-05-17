Макаров: Мерзкие акции в защиту Исаакия ранили верующих

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров прокомментировал очередную акцию против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, которая прошла сегодня во время заседания ЗакСа около Мариинского дворца.

Глава парламента припомнил оппозиционерам "мерзкие" акции в защиту музея во время обсуждения вопроса о технических корректировках закона о референдумах, пишет "Фонтанка.ру".

"Все, что мы делаем, – это линия закона, а мерзкая акция во время богослужения выходит за нормы человеческого приличия. А хоровод с притопом и прихлопом – это уважение к православным людям планеты Земля?" - заявил Макаров.

По его словам, выступления против передачи Исаакия РПЦ стали плевком в душу православных верующих. "Считаете, что тот, кто громче всех кричит, тот побеждает? Это не так. Побеждает тот, кто соблюдает линию закона", – отметил спикер ЗакСа, пообещав, что точки над i расставит время.

Макаров сказал, что борцы за музей "ранили" верующих. "Все решения будут исполнены", - резюмировал он. Сегодня, 16 мая, петербуржцы с плакатами под окнами ЗакСа требовали проведения общегородского референдума по передаче Исаакия РПЦ.

Несмотря на акцию протеста, депутаты петербургского ЗакСа отказались рассматривать вопрос о референдуме по Исаакию. Решение было принято по предложению депутата от "Единой России" Бориса Ивченко. Оппозиционный депутат Борис Вишневский назвал это решение "политической трусостью".

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия. При этом комитет по законодательству парламента Петербурга отказал в проведении референдума. Для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Церковь получит собор на 49 лет, формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.