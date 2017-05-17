Медедев: Россия не должна повторить опыт революции 1917 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не должна повторить опыт революции 1917 года. Об этом он заявил на пленарном заседании юридического форума в Петербурге, сообщает РИА «Новости».

«В этом году мы отмечаем и 100-летие двух революций - Февральской и Октябрьской, которые произошли в нашей стране. Эти революции – я сейчас не буду давать оценку историческим событиям, в этом году много на эту тему будет дискуссий, - но очевидно, что это в известной степени юбилей попытки создать особую новую законность, попытки, которая, скажем по-честному, себя вряд ли оправдала», - заявил Медведев.

Он добавил, что России следует стремиться к «поддержанию стабильности гражданско-правовых отношений, права собственности». «Итоги этого исторического урока неуважения к институту частной собственности забывать нельзя. Нет других инструментов к поощрению предпринимательства, кроме принципа невмешательства в частные дела, гарантий судебной защиты», - резюмировал премьер-министр.

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, которая просуществовала в нашей стране семьдесят с лишним лет.