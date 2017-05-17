Блогеры и СМИ поборолись за призы "Весеннего Кеглепада". Команда портала "Санкт-Петербург.ру" также приняла участие в 13-м турнире по боулингу.

Организатором турнира уже более десяти лет является Сообщество Петербургских блогеров (СПБ). В этом году в "Кеглепаде" приняло участие 50 команд и 250 человек из разных городов России.

Спортивным партнером турнира стала Федерация боулинга Петербурга. На турнире каждый участник мог получить мастер-класс от профессионалов-боулеров, в числе которых был и новый чемпион России Алексей Василенко.

"Боулинг является одним из лучших видов спорта, где важна командная работа и сплачиваемость коллектива. При этом наш турнир проходит в непринужденной дружеской обстановке, где результат не всегда главенствует. На "Кеглепад" приезжают и из других городов - Москвы, Архангельска, Минска, Киева, даже из Италии прилетал участник", - рассказал руководитель СПБ Павел Прокофьев.

Победителем турнира стала команда "Веселый Клан", состоящая из блогеров LiveJournal. Лучшей командой среди СМИ стала команда газеты "Метро". Кроме того, отдельные призы были вручены от партнеров турнира: Х5 Retail Group, сети отелей Radisson, организаторов ночного трейла вдоль берега Финского залива "Белая ночь" и многих других. Следующий турнир пройдет осенью.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"