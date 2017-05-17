Название стадиона на Крестовском выберут после ЧМ-2018

Название стадиона на Крестовском острове выберут после Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

"Решение о названии стадиона после чемпионата мира будет решаться голосованием на референдуме. Может, назовут "Зенит", может, "Стадион имени Кирова". Это решит народ и болельщики", - сказал Албин.

Сейчас официального названия у нового стадиона нет. В документах он значится как "Санкт-Петербург Арена". После двух чемпионатов ФИФА с названием определяться уже окончательно.

"Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В конце апреля 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального посчитал, что новый стадион стоит минимум 48,2 млрд рублей. После этого вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал Навального "известным в России треплом" и призвал взять в руки лопату.