В центре Петербурга перекроют движение из-за парка Кубка конфедераций. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С нуля часов 17 мая до нуля часов 23 мая по Конюшенной площади и на участке наб. канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Театрального моста движение транспортных средств будет полностью прекращено.

Схемы организации дорожного движения доступны на официальном сайте КРТИ. Специальный парк развернется на Конюшенной площади на два дня - 20 и 21 мая. Здесь будет выставлен главный трофей чемпионата.

Гостей парка ждет яркая и разнообразная развлекательная программа: встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на футбольные матчи.

Кроме того, посетителей ждет встреча с талисманом турнира - волком Забивакой. Вход и развлечения в парке будут бесплатными для всех, он будет открыт с 12 до 20 часов. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года.