Картина дня: взрыв в жилом доме в Волгограде и хоккей

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стал взрыв в жилом доме в Волгограде. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Пятый канал» (13:40), «Фонтанка.ру» (13:50) и канал «Piter tv» (14:10).

Сегодня днем, 16 мая, в Волгограде произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва полностью обрушился подъезд четырехэтажного дома. В результате взрыва погибли три человека, еще 14 получили травмы. «Личности двух погибших установлены - это работник «Волгоградгаза» и жительница одной из квартир», - заявил руководитель областного следственного управления СК России Михаил Музраев.

Музраев также уточнил, что есть информация о том, что под завалами могут находиться еще люди, так как на первом этаже дома был расположен магазин. По предварительным данным, продавец и покупатели вышли из магазина за 15 минут до взрыва.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны три человека: предприниматель, владелец торгового павильона на первом этаже, его отец и рабочий, производившего работы на водопроводе.

Работы проводились без согласования с администрацией района и газовыми службами. По словам жильцов, запах газа они чувствовали с самого утра. Очевидцы утверждают, что на стене дома стояли строительные «маячки», так как на стене была видимая трещина. В доме ни разу не проводилось капитального ремонта.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стал чемпионат мира по хоккею. Сегодня в Кельне сразились сборная России и команда США – встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу американцев.

Российская команда трижды вела в счете, но каждый раз позволяла сопернику отыграться. В третьем периоде сборная США вышла вперед и не упустила своего преимущества. Последнюю шайбу американцы провели в пустые ворота, когда российская команда поменяла вратаря на шестого полевого игрока.

По итогам группового этапа чемпионата мира сборная России заняла второе место в группе, уступив американцам одно очко. Ранее Россия обыграла Швецию, Италию, Германию, Данию, Словакию и Латвию. В четвертьфинале ЧМ-2017 сборная России сыграет 18 мая с Чехией или Финляндией.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».