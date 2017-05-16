«Зенит-арену» тушили с помощью вертолета. Масштабные учения на Крестовском острове прошли с участием вертолета К-32. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на очевидцев.

Спасательный вертолет с рукавом отрабатывал тушение футбольного стадиона сегодня вечером, 16 мая. Он забирал воду из Невы, а потом сбрасывал его в районе условного очага горения.

Воздушное судно принадлежит северо-западному региональному центре МЧС. На данный момент он закончил учебный вылет и вернулся на базу.

Первые подобные учения на «Зенит-арене» прошли 12 апреля, тогда в учениях приняли участие более тысячи статистов. Было привлечено более 20 единиц пожарно-спасательной техники различного назначения, применены новейшие образцы оборудования.

Фото: fontanka.ru