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На Украине официально запретили георгиевские ленточки

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© Фото: Евгений Новоженина / РИА "Новости"

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Верховная Рада ввела штрафы за изготовление и публичное использование лент.

На Украине официально запретили георгиевские ленточки. Верховная Рада ввела административную ответственность за изготовление и публичное использование лент.

За новый закон на пленарном заседании проголосовало 238 из 338 депутатов народных депутатов. Запрещается использовать ленту во время массовых мероприятий, в СМИ и в произведениях искусства.

За первое нарушение закона предусмотрен штраф до 2550 гривен (около пяти тыс. рублей), за повторное нарушение - до 5100 гривен (более 10 тыс. рублей) или 15 суток ареста.

В законе предусмотрены исключения для музеев, а также для ветеранов, имеющих награды с изображением георгиевской ленты. Инициатором запрета георгиевской ленточки стала фракция "Народного фронта".

"В большой степени она была обусловлена последними событиями, которые произошли 9 мая в Днепре и других городах Украины, которые продемонстрировали, что, к сожалению, определенные символы стали инструментом для манипуляций от российских спецслужб, от пятой колонны Украины и среди них - георгиевская ленточка. Эта ленточка стала инструментом для дестабилизации в Украине", - рассказал председатель украинского парламента Андрей Парубий.

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